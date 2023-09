Aos 90'+1 do FC Porto-Arouca , Miguel Nogueira marcou penálti de Milovanov sobre Taremi, mas depois foi chamado pelo VAR para rever as imagens do lance. Chegado ao monitor, o árbitro da partida não teve imagens e anulou a decisão depois de um longo período ao telemóvel em chamada com a Cidade do Futebol.