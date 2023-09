Revelada a impressionante lista de 39 celebridades que assistiram a jogo de Messi

É caso para dizer que o futebol nos Estados Unidos está a crescer... e a olhos vistos. O Inter Miami, de Lionel Messi, foi na madrugada desta segunda-feira a Los Angeles para defrontar o LAFC (1-3) , num jogo que contou com uma enorme lista de notáveis. No total, foram 39 as celebridades - desde atores a artistas musicais - que marcaram presença na partida, num 'cartaz' que contou com nomes como Leonardo DiCaprio, LeBron James, Selena Gomez e até... o Príncipe Harry. (: Twitter, USA Today Sports, Getty Images)