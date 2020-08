O plantel do Sporting cumpriu esta quarta-feira o segundo treino da pré-temporada e o técnico Rúben Amorim já teve à sua disposição os dois mais recentes reforços (Pedro Gonçalves e Feddal) numa sessão em que predominaram os exercícios com bola. [Imagens: Sporting CP]

Duas caras novas e muita bola: as imagens do segundo treino do Sporting