Fatawu celebra esta quarta-feira 19 anos e, como tal, não escapou ao tradicional 'túnel dos calduços' no último treino do Sporting antes da receção ao Arsenal , pelos oitavos de final da Liga Europa - que se joga amanhã pelas 17h45. (: Rui Minderico)

