Centenas de adeptos do Moreirense receberam em festa os jogadores da equipa de Paulo Alves, esta madrugada, depois do emblema de Moreira de Cónegos ter festejado o regresso à Liga e o título de campeão da Liga Portugal 2, após o triunfo no terreno do Estrela da Amadora, por 4-2 [Fotos: Luís Vieira/Movephoto]