Fotografias com fãs e despedida da mulher: Jorge Jesus viajou para o estágio do Al Hilal

Começa hoje a aventura de Jorge Jesus no Al Hilal. O treinador português partiu de Lisboa ao início da manhã em direção à Áustria, mais concretamente à cidade de Klagenfurt, juntando-se logo a seguir à comitiva do clube saudita que ali se encontra desde anteontem a realizar o estágio de pré-temporada. No aeroporto, Jorge Jesus falou com os jornalistas , despediu-se da mulher, Ivone, e respondeu também à solicitação de fãs