Jorge Jesus partiu esta terça-feira de manhã para a Áustria, onde liderar o estágio de pré-época do Al Hilal. No aeroporto de Lisboa, o treinador português falou do regresso ao campeonato saudita, bem como da possibilidade de Bernardo Silva, internacional português do Manchester City, poder ser contratado pela sua equipa."Foi tudo resolvido em duas horas, não estava à espera. Tinha praticamente tudo apalavrado com a seleção da Arábia Saudita, quando apareceu esta hipótese do Al-Hilal, onde já tinha trabalhado. Foi um trabalho incompleto, saí em primeiro lugar, com 6 pontos de avanço, com uma Supertaça ganha... Pensei que devia começar um projeto que não tinha acabado, mas dei sempre a possibilidade de as pessoas que têm a responsabilidade decidirem. Disse aos presidentes da Federação e do Al Hilal para se entenderem. O ministro deu-me a hipótese de escolher e escolhi o Al Hilal.""Claro que gostava de poder contar com ele, é um dos grandes jogadores do Mundo. Sei por que me fazem essa pergunta [convivência no Benfica], foram pensamentos diferentes de um treinador e de um jogador, não há problema nenhum. É muito jovem, tem 28 aos, casou esta semana, vai começar uma nova vida. Gostava muito que ele viesse para o Al Hilal, mas não sei se vem.""Não encaixava a defesa esquerdo, mas o Pep [Guardiola] também o pôs a lateral esquerdo, podem fazer-lhe a mesma pergunta.""Não tenho nenhum dossier de nenhum jogador. Isto foi chegar a Paris em duas horas, voltar a Portugal e ir agora para a Áustria. Não falei com mais ninguém, não sei como estão os dossiers dos possíveis jogadores. Agora é que vou inteirar-me de tudo.""A realidade é que estão a ir grandes jogadores para o campeonato saudita, alguns deles jovens, o que não era norma. Como o Rúben Neves, um jovem jogador, como o Bernardo, que já foi falado. É uma realidade diferente mas o que importa é que o campeonato saudita desperta um interesse muito grande em todo o mundo, é muito bom para os jogadores mas também para os treinadores.""Claro que é um aliciante, mas isso faz parte da competitividade. Há vários jogadores, como o Ronaldo, o Benzema, que estão a ir para a Arábia Saudita, vai ser um campeonato muito complicado, já era no passado. Tenho uma vantagem, conheço 11 jogadores do plantel, que tralharam comigo, agora vou esperar pelos três estrangeiros que o presidente disse que tem de contatar, para ver quem são eles.""Admito contratar os melhores jogadores do Mundo, o clube que tem essa possibilidade, que nunca tive.""Algum tem de perder, só um pode ganhar. Isso é a demonstração da qualidade do treinador português, toda a gente sabe que o treinador português é o melhor do mundo, ninguém tenha dúvidas disso. Andam todos a copiar-nos há alguns anos. Isso deu a possibilidade de os treinadores serem requisitados para alguns dos melhores campeonatos do Mundo, como o Brasil, que para mim é o melhor campeonato do Mundo.""Ainda agora estou a chegar ao Al-Hilal... Fiz um contrato de um ano. Vamos ver."