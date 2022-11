Harry Kane entrou esta segunda-feira em campo, no duelo entre Inglaterra e Irão para o Mundial'2022, com uma braçadeira de capitão da FIFA na qual se pode ler: "Não à discriminação". Recorde-se que o organismo proibiu a seleção dos três leões de usar a braçadeira com o símbolo LGBTQ+ . (: Reuters, Lusa/EPA)