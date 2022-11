FIFA proíbe Inglaterra de usar a braçadeira com símbolo LGBTQ+ no Mundial'2022

A Federação inglesa foi este domingo informada pela FIFA que está proibida de envergar a braçadeira 'One Love', com o símbolo LGBTQ+, avança o 'The Telegraph'. O organismo que rege o futebol mundial deu conta de que os seus regulamentos não permitem que Harry Kane use a braçadeira com tons de arco-irís, com a qual tem o objetivo de se solidariezar com pessoas descriminadas, incluindo a comunidade gay, no Mundial do Qatar.Uma decisão que deixou a Federação inglesa frustrada na véspera do primeiro encontro da seleção inglesa no torneio, frente ao Irão, de acordo com a mesma fonte.Refira-se que Mark Bullingham, CEO da federação inglesa, já tinha assumido que estava preparado para o caso de a federação ser multada por utilização da referida braçadeira.Recorde-se que a seleção do Brasil era um das que mostrou vontade de utilizar a braçadeira , mas entretanto desistiu da ideia inicial