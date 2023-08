Morten Hjulmand já está em Lisboa para reforçar o Sporting. O médio dinamarquês, de 24 anos, vai assinar contrato com os leões por cinco temporadas. "Estou muito feliz por estar aqui. Falamos amanhã após a apresentação", disse no aeroporto Humberto Delgado. Veja o vídeo

Hjulmand já está em Lisboa para vestir à leão: as imagens da chegada do reforço do Sporting