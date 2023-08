João Félix: ficou no banco, ouviu assobios e no final do jogo foi correr no relvado

Depois de ter visto os adeptos presentes no Wanda Metropolitano o assobiarem fortemente, quando foi apresentado como um dos jogadores à disposição de Diego Simeone para o jogo com o Granada (3-1) , João Félix foi insultado pelos apoiantes do Atlético Madrid , quando se exercitava no relvado, no final da partida, tendo ainda aproveitado para correr. [Getty Images e Lusa/EPA]

