«Esse português é um filho da p...»: adeptos do At. Madrid insultam João Félix após jogo com Granada

João Félix não está a ter um início de época fácil no Atlético Madrid. Depois de ter visto os adeptos presentes no Wanda Metropolitano o assobiarem fortemente , quando foi apresentado como um dos jogadores à disposição de Diego Simeone para o encontro com o Granada , o internacional português foi insultado pelos apoiantes dos colchoneros, quando este se exercitava no relvado, no final da partida que a formação de Madrid venceu por 3-1. "Esse português é um filho da p...", gritaram os adeptos do Atlético Madrid e parecem não ter deixado João Félix indiferente. [Directo Gol]