Jogadores a fugir, cadeiras pelo ar e polícia a trancar o túnel: as imagens da confusão no título do Barcelona

Os festejos do título do Barcelona, ainda no estádio do Espanyol, ficaram marcados por momentos de tensão após o apito final , quando vários adeptos tentaram invadir o relvado para travar as celebrações da equipa blaugrana. O encontro, recorde-se, terminou com vitória do Barça por 4-2 . Veja as imagens da confusão. (: Getty Images, Reuters, Action Images)