Caos no título: adeptos do Espanyol invadem relvado e jogadores do Barcelona fogem para o balneário

O Barcelona sagrou-se campeão espanhol este domingo, mas os jogadores não se livraram de um valente susto após o apito final. Quando o plantel e equipa técnica blaugrana festejavam no relvado, vários adeptos do Espanyol (rival dos blaugrana e equipa derrotada no encontro, por 2-4 ) invadiram o campo para tentar travar as celebrações, momento que acabou por originar muita tensão no relvado e que obrigou à intervenção das forças de segurança presentes. Os jogadores do Barcelona recolheram rapidamente aos balneários. (: Twitter)