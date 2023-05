José Mourinho assiste este domingo ao encontro da final do Masters 1.000 de Roma, em ténis, entre Holger Rune e Daniil Medvedev. O treinador português da Roma já havia visto in loco a uma partida de Djokovic no torneio e recebeu um autógrafo do tenista sérvio. [Imagens: Epa e Movistar]