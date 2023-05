Mourinho esteve no Masters 1.000 de Roma e no fim 'sacou' um autógrafo a Djokovic

José Mourinho viu in loco o Masters 1.000 de Roma esta sexta-feira e no fim 'sacou' um autógrafo a Novak Djokovic. O treinador português assistiu ao triunfo do sérvio sobre Tomas Martin Etcheverry, na segunda ronda da prova. Na conta de Twitter da prova, a organização imaginou uma conversa entre ambos. "Nole, posso ter um autógrafo?", teria dito 'Mou', com uma resposta brincalhona do número 1 do Mundo. "Claro, qual é o teu nome?", terá (ou não) perguntado Djokovic.