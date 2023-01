Muitas lágrimas, cânticos e emoção: as impressionantes imagens do adeus ao 'Rei' Pelé

As homenagens a Pelé prosseguem esta terça-feira: depois do velório na Vila Belmiro, estádio do Santos, que durou 24 horas - e contou, entre outros, com a presença de Lula da Silva, presidente do Brasil -, realiza-se pela tarde de hoje o cortejo fúnebre do 'Rei' . Veja as imagens mais impressionantes do dia. (: Reuters, Action Images)