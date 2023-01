há 30 min 13:12

Presidente da CBF diz ter como missão preservar a história e legado do 'Rei': «Pelé é eterno»

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, abordou as homenagens ao 'Rei' Pelé, na chegada ao velório. "Hoje é um momento de dor para todos os fãs do futebol. Estou aqui para reverenciar a memória deste ídolo de todos nós. Quero reafirmar aqui que a CBF fará todas as homenagens possíveis ao maior atleta de todos os tempos. Pelé é eterno. Uma das minhas missões na CBF a partir de agora será a de preservar a sua história e perpetuar o seu legado", frisou o dirigente da federação brasileira.