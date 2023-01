Gianni Infantino: «Vamos pedir a todos os países que tenham um estádio com o nome de Pelé»

Gianni Infantino, presidente da FIFA, também marca esta segunda-feira presença no Estádio do Santos para prestar a última homenagem a Pelé. Infantino contou o que estava a sentir e revelou que pretender ver o nome da lenda brasileira espalhado por estádios de todo o mundo."Com muita emoção e tristeza, mas também com um sorriso, porque ele deu-nos muitos sorrisos. Enquanto FIFA vamos homenagear o 'Rei' e pedimos para que o mundo faça um minuto de silêncio [antes dos jogos]. Vamos pedir a todos os países que tenham, pelo menos, um estádio com o nome de Pelé para que as crianças saibam a importância dele", garantiu."Pelé é eterno. É um ícone do futebol mundial. O primeiro a fazer coisas que 99% apenas pode sonhar e 1% conseguiu fazer depois dele. Por isso, estamos aqui, com uma enorme tristeza, mas também alegria, a alegria de Pelé, o sorriso de Pelé", observou Infantino.O presidente da FIFA chegou ao estádio Vila Belmiro, em Santos, cerca de 40 minutos antes da abertura das portas, às 10H locais (13H em Lisboa), acompanhado dos presidentes da Confederação Brasileira de Futebol, Edinaldo Rodrigues, e da Confederação Sul-americana de Futebol, Alejandro Domínguez."Pelé teve a capacidade e a sorte de fazer algo que pouca gente no mundo consegue fazer: tocar no coração das pessoas", assinalou Infantino, advertindo que é responsabilidade da FIFA fazer tudo para que as gerações futuras "possam recordar dentro de 100 anos esta pessoa incrível".