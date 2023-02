Muito apoio nas bancadas e uma chuva de golos: as imagens da goleada da seleção feminina de Portugal à Nova Zelândia

A seleção portuguesa feminina de futebol goleou esta sexta-feira a Nova Zelândia, anfitriã do Mundial'2023, por 5-0 , num jogo particular disputado em Hamilton e onde Jéssica Silva, Dolores Silva, Tatiana Pinto e Ana Capeta (por duas vezes) marcaram os golos portugueses. Apoio à seleção portuguesa não faltou nas bancadas. Veja as imagens do jogo. [FPF/Hernâni Pereira]