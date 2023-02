Portugal goleia Nova Zelândia e mostra estar pronto para playoff de acesso ao Mundial

A seleção portuguesa feminina de futebol mostrou esta sexta-feira que está pronta para 'carimbar' na quarta-feira um inédito lugar no Mundial, ao golear a anfitriã Nova Zelândia por inapeláveis 5-0, num particular disputado em Hamilton.

No mesmo local onde quarta-feira jogará o acesso ao Campeonato do Mundo de 2023 com o vencedor do embate de sábado entre Camarões e Tailândia, Portugal foi muito superior a um conjunto face ao qual tinha perdido no único duelo (0-1 em Albufeira, em 2016).

Jéssica Silva (17 minutos) e Dolores Silva (42', de grande penalidade), na primeira parte, e Ana Capeta (63' e 69') e Tatiana Pinto (79'), na segunda, materializaram a superioridade total das comandadas de Francisco Neto.

Portugal, que não perde desde o 0-5 com a Suécia, no Euro'2022, há precisamente sete meses, chega ao Play-off Intercontinental depois de sete vitórias consecutivas, as outras face a Sérvia (2-1), Turquia (4-0), Bélgica (2-1), Islândia (4-1 após prolongamento), Haiti (5-0) e Costa Rica (1-0).

A cinco dias do jogo que pode valer um Mundial, Francisco Neto apostou para o último teste num onze certamente muito diferente do que jogará com Camarões ou Tailândia, ainda que mantendo o 4-3-3 dos últimos jogos e com a estreante Ana Seiça.

Depois de uns primeiros 10 minutos equilibrados, em que Chance, aos cinco, testou a atenção de Patrícia Morais, Portugal foi o primeiro a assustar, aos 13', num remate de Vanessa Marques, que, em boa posição, desperdiçou assistência de Telma Encarnação.

A formação lusa acabou, porém, por chegar ao golo pouco depois, aos 17 minutos: Lúcia Alves triangulou com Telma Encarnação e centrou da esquerda para a entrada da pequena área, onde apareceu Jéssica Silva, mais rápida, a marcar de cabeça.

O conjunto da casa teve uma reação imediata, com Rennie a marcar, aos 19 minutos, mas após fora de jogo da ex-leoa Hannah Wilkinson, e Chance, aos 21', e Bott, aos 23', a obrigarem Patrícia Morais a mostrar atenção.

O 'momento' das neo-zelandeses durou pouco, com Portugal a voltar a assumir o comando e a criar sucessivas ocasiões para chegar ao segundo tento, nomeadamente por Telma Encarnação (24 minutos), Vanessa Marques (28') e Ana Capeta (38').

Portugal acabou mesmo por aumentar a vantagem ainda antes do intervalo, aos 42 minutos, num penálti marcado com competência pela capitã Dolores Silva, depois de uma falta de Taylor sobre Jéssica Silva, detetada pelo VAR.

Para a segunda parte, Francisco Neto fez quatro alterações, colocando Catarina Amado, Fátima Pinto, Tatiana Pinto e Diana Silva nos lugares de Ana Borges, Dolores Silva, Andreia Norton e Jéssica Silva, enquanto a Nova Zelândia trocou duas peças.

As mudanças não alteraram o sentido de jogo, com Portugal a continuar por cima e, com naturalidade, a chegar ao terceiro golo aos 63 minutos, com Diana Silva a roubar a bola a Bowen, na direita, e a centrar para o remate indefensável de Ana Capeta.

A avançada do Sporting só precisou de mais seis minutos para chegar ao bis, depois de aparecer novamente sozinha sobre a esquerda, sendo desta vez assistida por Telma Encarnação.

O conjunto das quinas exercia uma superioridade cada vez mais acentuada e, aos 79 minutos, chegou ao quinto golo, num cabeceamento certeiro de Fátima Pinto, depois de uma mais uma assistência de Diana Silva desde a direita.

Até ao final do encontro, Portugal ainda poderia ter chegado à meia dúzia, mas Diana Silva (84 minutos) e Catarina Amado (86') não tiveram, desta vez, a melhor pontaria.

Jogo no Estádio Waikato, em Hamilton, Nova Zelândia.

Nova Zelândia - Portugal, 0-5.

Ao intervalo: 0-2.

Marcadoras:

0-1, Jéssica Silva, 17 minutos.

0-2, Dolores Silva, 42 (grande penalidade).

0-3, Ana Capeta, 63.

0-4, Ana Capeta, 69.

0-5, Tatiana Pinto, 79.

Equipas:

- Nova Zelândia: Erin Nayler, Katie Bowen, Ali Riley (Grace Jale, 65), Claudia Bunge (Meikayla Moore, 46), C.J. Bott, Betsy Hassett, Malia Steinmetz (Daisy Cleverley, 70), Kate Taylor, Olivia Chance, Hanna Wilkinson (Elizabeth Anton, 65) e Gabi Rennie (Paige Satchell, 46).

(Suplentes: Brianna Edwards, Murphy Sheaff, Meikayla Moore, Daisy Cleverley, Grace Jale, Michaela Foster, Paige Satchell, Grace Neville, MacKenzie Barry, Elizabeth Anton, Ava Collins e Indiah-Paige Riley).

Selecionadora: Jitka Klimkova.

- Portugal: Patrícia Morais, Ana Borges (Catarina Amado, 46), Sílvia Rebelo, Ana Seiça, Lúcia Alves, Dolores Silva (Fátima Pinto, 46), Andreia Norton (Tatiana Pinto, 46), Vanessa Marques, Ana Capeta, Telma Encarnação (Diana Gomes, 78) e Jéssica Silva (Diana Silva, 46).

(Suplentes: Inês Pereira, Rute Costa, Catarina Amado, Carole Costa, Diana Gomes, Joana Marchão, Andreia Jacinto, Tatiana Pinto, Fátima Pinto, Diana Silva, Carolina Mendes e Kika Nazareth).

Selecionador: Francisco Neto.

Árbitra: Emikar Calderas (Venezuela).

Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ana Capeta (37) e C.J. Bott (77).