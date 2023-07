Num mundo à parte: Messi ganha quase sete vezes mais que o segundo jogador mais bem pago da MLS

Lionel Messi transferiu-se para o Inter Miami e, naturalmente, tem sido o grande destaque do futebol nos Estados Unidos desde então. O 'AS' elaborou o top-10 dos jogadores com os salários mais altos da MLS, numa lista em que salta à vista o valor auferido pelo astro argentino - que foi decisivo no primeiro jogo pela sua nova equipa, ao marcar de livre direto -, que ganha quase sete vezes mais do que o segundo colocado. (: USA Today Sports)