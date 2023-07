Incrível: Messi garante vitória com golo de livre direto aos 90'+4 na estreia pelo Inter Miami

A carregar o vídeo ...

Lionel Messi foi decisivo no primeiro jogo com a camisola do Inter Miami. O craque argentino iniciou a partida no banco de suplentes, entrou em campo no decorrer da segunda parte (54') e assumiu a marcação de um livre direto já para lá do minuto 90 (90'+4) para se apresentar da melhor forma aos adeptos da formação da MLS: com um golaço. O 'tiro' do argentino, que envergou a braçadeira de capitão do Inter Miami, garantiu o triunfo por 2-1 sobre o Cruz Azul na estreia na Taça das Ligas. [Vídeo: Inter Miami]