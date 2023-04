Nuno Santos recebeu esta terça-feira, em Alcochete, o prémio de melhor jogador do mês de março da Liga Bwin , entregue pelo Sindicato dos Jogadores. Com 16,72% dos votos, o ala do Sporting superou Fredrik Aursnes, do Benfica (12,98%) e Al Musrati, do Sp. Braga (12,49%). (: Sporting CP)