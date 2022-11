Portugal regressou esta sexta-feira ao trabalho: a 'ressaca' do triunfo por 3-2 frente ao Gana, no Estádio 974, em Doha, deixou 10 dos 11 titulares em trabalho de recuperação , dado que Otávio, a contas com um problema na coxa direita, está no boletim clínico - e por isso a realizar trabalho específico.