A Seleção Nacional realizou o seu terceiro treino em solo qatari , o segundo em que Fernando Santos contou com todos os 26 futebolistas convocados no relvado. Repetindo a manhã do dia anterior, o selecionador teve, ainda, uma boa notícia, esta presa com o joelho esquerdo de Pepe. [Créditos: Paulo Calado]

Pepe já treina sem proteção no joelho: as imagens do treino da Seleção Nacional