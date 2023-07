Porro é a terceira maior venda de sempre do Sporting: conheça todos os valores

Pedro Porro foi confirmado em definitivo no Tottenham , por 45 milhões de euros (40 milhões da verba agora paga, mais dos 5M€ aquando da cedência em finais de janeiro], naquela que é a terceira venda mais cara da história do Sporting, apenas atrás de Bruno Fernandes e em igualdade com Matheus Nunes e Nuno Mendes. A gestão de Frederico Varandas contribui com oito dos 13 maiores negócios de sempre da SAD (Bruno Fernandes, Matheus Nunes, Pedro Porro, Nuno Mendes, Gelson Martins, Raphinha, Wendel e Palhinha), devendo em breve juntar-se Manuel Ugarte a esta lista.