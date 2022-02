Rúben Amorim conta com boas notícias na véspera do duelo entre Sporitng e Manchester City dos 'oitavos' da Liga dos Campeões. Pote está de regresso aos relvados e o treinador dos leões aproveitou as novidades... para dar uns 'toques' com os jogadores. (Fotos: Rui Minderico)

Pote no relvado: as imagens do treino do Sporting antes dos 'oitavos' da Liga dos Campeões