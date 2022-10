«Quase como novo»: guarda-redes do Shakhtar mostra mazelas do violento choque com Rüdiger

O empate desta terça-feira entre Shakhtar e Real Madrid (1-1) , da 4.ª jornada da Liga dos Campeões, ficou marcado por um violento lance ao cair do pano (90+5') que ditou o empate para os merengues. Antonio Rüdiger, central da equipa espanhola, e Anatoliy Trubin, guarda-redes dos ucranianos, saltaram e chocaram um com o outro, com a bola a acabar mesmo no fundo da baliza do Shakhtar. Ora, depois do defesa alemão ter levado 20 pontos na cabeça e ter mostrado as 'marcas de guerra' , agora foi a vez de Trubin publicar nas redes sociais uma fotografia sua. "Quase como novo", escreveu, numa imagem onde é visível um enorme inchaço no olho direito. (: Reuters, Instagram)