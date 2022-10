Rüdiger mostra marcas impressionantes no olho esquerdo após levar 20 pontos na cabeça

Antonio Rüdiger mostrou esta segunda-feira, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo entre Real Madrid e Leipzig para a Liga dos Campeões - hoje, 20 horas -, o estado em que ficou o seu olho esquerdo após o choque com o guarda-redes do Shakhtar, no passado dia 11. Na altura, o central alemão saiu muito maltratado do lance - que até valeu o empate aos merengues em cima do apito final - com a cara coberta de sangue e acabou mesmo por levar 20 pontos na cabeça . (: Lusa/EPA)