O Sporting finalizou esta quarta-feira a preparação para o jogo com a Juventus, quinta-feira às 20 horas em Turim, referente à 1.ª mão dos quartos de final da Liga Europa. Rúben Amorim voltou a não contar com Paulinho , entregue ao departamento médico.

Sporting prepara últimos detalhes para jogo com a Juventus: as imagens do treino em Alcochete