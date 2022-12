Tensão entre Messi e Lewandowski 'aqueceu' final do Polónia-Argentina

O ambiente pouco 'amistoso' entre Messi e Lewandowski não é de agora - as palavras do polaco sobre o argentino na Bola de Ouro do ano passado fizeram correr muita tinta - e ontem foi visível novamente no jogo entre as duas seleções no Mundial'2022 . Já quase a soar o apito final, Lewandowski cometeu uma falta sobre Messi e foi ignorado pelo argentino ao pedir desculpa. Já depois do jogo acabar, Messi disse algo ao ouvido do polaco que pareceu não entender e, ao repetir, foi visível a tensão entre os dois, acabando por se despedir de maneira fria. Quando questionado pelos jornalistas sobre o que tinha sucedido, Messi atirou um "não quero falar disso"... [Fotos EPA e Reuters]