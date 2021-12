Lewandowski e a declaração de Messi na gala da Bola de Ouro: «Que não sejam só palavras»

Robert Lewandowski reconheceu, numa entrevista ao programa 'Moc Futbolu', do canal polaco 'Kanale Sportowym', que ficou frustrado por não ter ganho a Bola de Ouro e desejou que as palavras de Lionel Messi - que disse que o polaco devia ganhar a edição de 2020, onde não houve entrega do prémio - sejam sinceras."Passei por um mau bocado na semana passada. Não vou mentir, senti tristeza. Não foi fácil jogar sem essa felicidade que me faltava. Não estava feliz, pelo contrário", admitiu o avançado do Bayern Munique, que para muitos devia ter sido o vencedor do troféu."Estás muito perto, a disputar um prémio com um jogador tão grande e tão genial como Messi e depois chegam-te comentários a dizer que devias ter sido tu a ganhar... Obviamente que respeito a forma como o Messi joga, o que conseguiu e o nível que tem. Só o facto de ter estado a disputar este troféu com ele para mim é um indicador do meu próprio nível. Faz-me sentir orgulhoso, mas dentro de mim senti uma tristeza que não foi de um dia ou dois, mas muitos mais", prosseguiu o goleador da formação bávara.Sobre o que disse Messi... "Espero que seja uma declaração sincera de um grande jogador e não apenas palavras", explicou Lewandowski, que não foi convidado para a festa de consagração do argentino. "É difícil comunicar com ele, só o podemos fazer numa língua e assim sendo pudemos trocar apenas algumas palavras."