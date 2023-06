Um dia depois de o Al Sadd, do Qatar, ter oficializado a contratação de Matheus Uribe , o médio colombiano fez as malas e deixou o Porto, primeiro rumo ao seu país-natal, de onde deverá seguir depois de umas férias para o seu novo destino futebolístico. Esta manhã, no aeroporto Francisco Sá Carneiro, o jogador e a família partiram com um comboio de 51 malas, como lhe mostramos também neste vídeo