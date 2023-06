V. Guimarães dá início à pré-época: reforço João Mendes no primeiro dia de testes médicos

Tal como o Vizela , o V. Guimarães também dá início, esta segunda-feira, à pré-temporada 2023/24, com o arranque da bateria de exames médicos e provas de esforço. Depois do pequeno almoço em grupo, os jogadores de Moreno deram início aos indispensáveis testes, com o reencontro de várias caras conhecidas, mas também com a presença de João Mendes, reforço oriundo do Chaves. [Fotos: Vitória SC]