Christina Yaremchuck, mulher do mais recente reforço do Benfica , não perdeu pitada dos primeiros passos do avançado ucraniano ontem na Luz. A manequim, de 27 anos - que promete ser presença assídua nas bancadas do estádio da Luz -, partilhou várias imagens do jogador no relvado e do Museu Cosme Damião [Fotos Instagram Christina Yaremchuck]