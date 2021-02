A homenagem do plantel de futebol do FC Porto a Quintana no treino

O FC Porto partilhou esta quarta-feira uma fotografia da equipa de futebol no treino com uma camisola do guarda-redes de andebol, Alfredo Quintana, internado no Hospital de São João desde segunda-feira após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no treino dos dragões. Também hoje, os azuis e brancos agradeceram "a todas as pessoas e entidades" que se solidarizaram com o andebolista