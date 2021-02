FC Porto agradece "a todas as pessoas e entidades" que se solidarizaram com Quintana

O FC Porto agradeceu esta quarta-feira "a todas as pessoas e entidades" que se solidarizaram com o andebolista Alfredo Quintana, um dia após Benfica e Sporting terem entrado em campo com o nome do guarda-redes internacional português nas camisolas.

"Alfredo Quintana continua internado com prognóstico reservado no Hospital de São João, para onde foi transportado depois de ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira. A todas as pessoas e entidades que se têm solidarizado com a situação do guarda-redes de andebol do FC Porto, o nosso sincero muito obrigado", indica a newsletter diária do FC Porto.

Em jogo antecipado da 22.ª jornada do campeonato nacional de andebol, os 'encarnados', que venceram o Póvoa por 27-17, entraram em campo com o nome de Quintana nas costas das camisolas de todos os jogadores da equipa.

O Benfica tinha ainda uma camisola com uma mensagem de apoio ao guarda-redes do FC Porto: "Todos a torcer por ti. Força Quintana!".

Já os 'leões', que se impuseram por 27-26 aos suecos do Kristianstad, em jogo da Liga Europeia, também entraram em campo com camisolas brancas, com o nome de Quintana e o número um.

O estado de saúde de Alfredo Quintana, guarda-redes da equipa de andebol do FC Porto e da seleção portuguesa, que na segunda-feira sofreu uma paragem cardiorrespiratória, "continua estável, mas com prognóstico reservado", disse na terça-feira à Lusa fonte hospitalar.

Alfredo Quintana, de 32 anos, sofreu durante o treino de segunda-feira uma paragem cardiorrespiratória e, depois de ter sido assistido no local pelo INEM, foi transportado para o Hospital de São João, onde está internado na unidade de cuidados intensivos.

O guarda-redes, que desde 2014 representa a seleção nacional, tem sido um dos indiscutíveis do selecionador Paulo Jorge Pereira, tendo ajudado a levar a equipa de Portugal ao sexto lugar do Europeu de 2020 e ao 10.º lugar do Mundial de 2021.