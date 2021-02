Equipas de andebol de Benfica e Sporting homenageiam Quintana nos respetivos jogos

A equipa de andebol do Benfica entra esta terça-feira (20h30) em campo frente ao Póvoa AC, em jogo a contar para a 22.ª jornada do campeonato nacional, com uma homenagem a Alfredo Quintana.

O guarda-redes do FC Porto e da Seleção Nacional encontra-se nos cuidados intensivos do Hospital São João, após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória no treino de segunda-feira.

O #AndebolBenfica visita assim a partir das 20h30 o Póvoa AC. Todos a torcer por ti. Força, Quintana!#SóHáUmBenfica pic.twitter.com/rKpb3FI8ZT — SL Benfica (@SLBenfica) February 23, 2021

Sporting também presta homenagem

Antes de entrar em campo, no Pavilhão João Rocha, frente aos suecos do Kristianstad, em jogo da Liga Europeia de andebol, a equipa do Sporting envergou uma camisola dedicada ao guardião luso-cubano.