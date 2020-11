Emoção no adeus a Reinaldo Teles

Centenas de pessoas prestaram esta sexta-feira uma última homenagem a Reinaldo Teles, histórico dirigente do FC Porto, que faleceu na quarta-feira, aos 70 anos, devido a problemas resultantes da infeção por covid-19.O presidente do clube portuense, Pinto da Costa, sentiu-se mesmo indisposto e foi obrigado a abandonar mais cedo a homenagem , que contou, na missa de corpo presente, na igreja do Bonfim, no Porto, com a presença de várias personalidades ligadas ao mundo do futebol, nomeadamente, Antero Henrique, antigo administrador do FC Porto, e Pedro Proença, presidente da Liga de clubes. [Fotos Nuno Fonseca/Movephotos]