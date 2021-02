FC Porto B homenageia Alfredo Quintana

Multiplicam-se as mensagens de apoio a Alfredo Quintana e à sua família. Depois de ontem o plantel orientado por Sérgio Conceição ter homenageado o guarda-redes de andebol dos dragões e da Seleção Nacional - que sofreu uma paragem cardiorrespiratória na segunda-feira e se encontra em estado "muito grave, com prognóstico muito reservado", no Hospital de São João -, hoje foi o FC Porto B a tirar uma fotografia com a equipa junta em forma de coração e com o nome do jogador ao meio [Foto Twitter FC Porto]