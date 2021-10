O mistério da braçadeira de Sérgio Conceição em Tondela

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol multou Sérgio Conceição em 510 euros por considerar que não exibiu qualquer identificação frente ao Tondela. Segundo o mapa de castigos, o treinador do FC Porto "não ostentou durante todo o encontro qualquer tipo de identificação, fosse através de braçadeira ou credencial, apesar das advertências do Delegado da Liga", mas uma fotografia captada porcontraria esta versão. Sérgio Conceição utilizou braçadeira de identificação, pelo menos na fase inicial da partida, antes de ter tirado o casaco. Após o apito final, também em fotografia captada pelo nosso jornal, Conceição surge a cumprimentar Eduardo Quaresma (defesa emprestado pelo Sporting ao Tondela) com a braçadeira na sua mão esquerda. [Imagens: José Gageiro/Movephoto].