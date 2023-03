Patrícia Mamona nas Maldivas e Rui Unas... nos comentários

Patrícia Mamona conquistou a medalha de bronze na prova do triplo salto nos Europeus de pista coberta de Istambul, no passado dia 4, e rumou depois para uns dias de descanso (e recuperação) nas Maldivas de onde tem partilhado várias fotografias nas redes sociais. Comentários não têm faltado e Rui Unas, amigo da atleta, não evitou atirar um "deve ser com cada triplo salto para essa águinha..." [Fotos Instagram Patrícia Mamona]