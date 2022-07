Acuña mostra imagem de reencontro especial em Alvalade

Marcos Acuña voltou domingo a Alvalade para o Troféu Cinco Violinos. O extremo, agora no Sevilha, foi aplaudido pelos adeptos leoninos antes do apito inicial mas tudo mudou na segunda parte, quando num lance em que pediu a Trincão para esperar pela interrupção do jogo e depois prosseguiu,Além do amarelo, foi insultado pelos simpatizantes sportinguistas e substituído pouco depois. No final justificou-se : "Obrigado aos adeptos do Sporting pelo carinho. O resto são coisas do jogo". Já esta segunda-feira, Acuña divulgou uma imagem com os técnicos de equipamentos do Sporting, a quem entregou camisolas do clube espanhol. "Com grandes pessoas, feliz por vos ver meus amigos", escreveu.