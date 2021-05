Os adeptos do Sporting festejam esta noite a conquista do título nacional que escapava aos leões há 19 anos. De norte a sul do país, incluindo as ilhas, milhares de pessoas saíram à rua em ambiente de enorme festa e euforia. Para muitos, tratou-se mesmo da primeira vez que tiveram a oportunidade para celebrar e gritar 'Campeões!' a plenos pulmões.