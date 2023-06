A carregar o vídeo ...

O Benfica derrotou o Sporting com 44 pontos de vantagem (101-57) , no Pavilhão João Rocha, no jogo 3 da final do playoff da Liga Betclic. Os encarnados ganham vantagem na eliminatória (2-1), disputada à melhor de cinco jogos e ficam a uma vitória de se sagrarem campeões nacionais de basquetebol Veja os melhores momentos do encontro. [FPB]