Sporting-Benfica, em direto

há 2 horas 16:13

Final empatada a um jogo

A final do playoff está empatada, visto que o Benfica venceu o jogo 1 da final do playoff por 85-84 em casa e o Sporting respondeu com uma vitória no jogo 2, também na Luz, por 93-87. O jogo 4 desta eliminatória, recorde-se, volta a disputar-se no Pavilhão João Rocha no domingo (dia 11), também às 19 horas.



Caso seja necessário recorrer à 'negra' para se encontrar o campeão nacional, será disputada no dia 15 (quinta-feira), às 18 horas.