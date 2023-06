Norberto Alves após vitória frente ao Sporting: «Ganhar por um ou por dez no playoff é igual»

Norberto Alves, treinador do Benfica, comentou a vitória expressiva frente ao Sporting no Pavilhão João Rocha, por 101-57 , ficando agora a um triunfo da revalidação do título, que pode acontecer no domingo."Chave do triunfo? Defendemos bem. Em relação aos últimos jogos, conseguimos ter a nossa eficácia de lançamento exterior, que tem sido habitual", disse o técnico das águias à FPB TV."Quarto jogo? Todos os jogos são diferentes. No playoff, ganhar por um ou ganhar por dez é igual. Agora, acho que estamos mais ajustados à dinâmica das trocas do Sporting e hoje não saímos do nosso ritmo", observou o treinador da águias."Melhor exibição da época? Não consigo dizer isso, ao longo da época fizemos outras boas. Hoje foi uma boa exibição, fomos coletivos e quando as coisas correm bem para nós, fica mais difícil para os outros", considerou Norberto Alves.