A autêntica placagem do guarda-costas de Messi a jovem adepto que invadiu o relvado

O Inter Miami-Cincinnati (0-1), da madrugada deste domingo, terminou da pior maneira para Messi - que falhou o acesso ao playoff da MLS - e da melhor maneira para um jovem adepto que, após o apito final, invadiu o relvado para tirar uma fotografia e conseguir um autógrafo do astro argentino. Numa fase inicial, o guarda-costas do jogador ainda deu uma autêntica placagem no rapaz, mas acabou por se aperceber das suas intenções e levou-o até Messi, sem nunca lhe tirar os olhos de cima... (: Twitter)