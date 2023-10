Inter Miami de Messi falha acesso ao playoff da MLS e só volta a jogar... em fevereiro

O Inter Miami, de Lionel Messi, disse esta madrugada adeus às chances de disputar o playoff da MLS, depois de perder diante do Cincinnati, por 1-0. A equipa norte-americana, onde também atuam os espanhóis Jordi Alba e Sergio Busquets, vai disputar mais dois jogos este mês antes de regressar à competição apenas... em fevereiro.Regressado de lesão ao fim de quatro jogos, Messi foi lançado pelo treinador Tata Martino na 2.ª parte, numa altura em que o marcador ainda estava em branco. No entanto, e apesar das várias oportunidades que o Inter Miami dispôs ao longo dos 90 minutos, o único golo do encontro foi apontado aos 78', pelo também argentino Álvaro Barreal.O Inter Miami fica, assim, matematicamente excluído do playoff da MLS, uma vez que ocupa o penúltimo lugar da tabela da fase regular, com 33 pontos e dois jogos por disputar. O DC United, a primeira equipa em zona de playoff - mas que ainda pode ser ultrapassada por outros quatro emblemas -, tem 40.Nas duas partidas por disputar, o Inter Miami terá pela frente o Charlotte FC.